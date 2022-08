Zelensky: Russia ci ha portato a un passo dal disastro nucleare (Di venerdì 26 agosto 2022) "Il mondo deve rendersi conto di che tipo di minaccia si tratta. Se i generatori diesel non si fossero accesi, se dopo il blackout alcuni automatismi e le procedure del nostro personale non avessero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Il mondo deve rendersi conto di che tipo di minaccia si tratta. Se i generatori diesel non si fossero accesi, se dopo il blackout alcuni automatismi e le procedure del nostro personale non avessero ...

repubblica : Zelensky: 'La russia ha messo l'Europa a un passo dal disastro nucleare' - MediasetTgcom24 : Ucraina, cresce la tensione a Zaporizhzhia | Zelensky: 'La Russia è come il Titanic, non resterà a galla' | Kuleba:… - MediasetTgcom24 : Mosca, salta in aria l'auto guidata dalla figlia dell'ideologo di Putin #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina… - passionescatto : @luciano55321084 Magari bastassero la buona volontà di Zelensky e le capacità diplomatiche di Di Maio o chi per lui… - StefanoMassa19 : @casa_casala @KHarokku 1. Falso, giramelo 2. Osce ha dovuto lasciare per opposizione Russia 3. Ovviamente non è inn… -