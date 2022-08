"Voteranno centrodestra", Pregliasco mostra la mappa che non dà scampo al Pd (Di venerdì 26 agosto 2022) Lorenzo Pregliasco, direttore dell'istituto di sondaggi YouTrend, in collegamento con L'aria che tira su La7 torna ad aggiornare le stime elettorali in vista del voto del 25 settembre. Nella puntata di venerdì 26 agosto conferma che la coalizione di centrodestra formata Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia più i centristi ha un vantaggio di 18-20 punti sul centrosinistra guidato dal Pd, divario che si traduce in un "enorme" vantaggio nei collegi uninominali previsti del Rosatellum. L'unica speranza per Enrico Letta e soci sono i collegi contedibili, dove insomma il Pd o i candidati del centrosinistra possono sperare nel colpaccio. Ma quali sono le reali chance? Pregliasco mostra le mappe dei collegi e quelli che appaiono più alla portata della sinistra si trovano nelle ex regioni rosse, Emilia-Romagna e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Lorenzo, direttore dell'istituto di sondaggi YouTrend, in collegamento con L'aria che tira su La7 torna ad aggiornare le stime elettorali in vista del voto del 25 settembre. Nella puntata di venerdì 26 agosto conferma che la coalizione diformata Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia più i centristi ha un vantaggio di 18-20 punti sul centrosinistra guidato dal Pd, divario che si traduce in un "enorme" vantaggio nei collegi uninominali previsti del Rosatellum. L'unica speranza per Enrico Letta e soci sono i collegi contedibili, dove insomma il Pd o i candidati del centrosinistra possono sperare nel colpaccio. Ma quali sono le reali chance?le mappe dei collegi e quelli che appaiono più alla portata della sinistra si trovano nelle ex regioni rosse, Emilia-Romagna e ...

