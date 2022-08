Verstappen | ' Contento sin dai primi giri La penalità? Si può sorpassare'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un miglior tempo di giornata che lo candiderebbe al ruolo di favorito per la pole position, se solo non ci fosse unagià certa a pesare sulle sue spalle. Maxha comunque iniziato ...

jessica_zorzina : RT @beaxcharles: guardate come alla prima gara dopo la pausa estiva arriviamo terzi nella classifica costruttori, leclerc fa un dnf e verst… - beaxcharles : guardate come alla prima gara dopo la pausa estiva arriviamo terzi nella classifica costruttori, leclerc fa un dnf… -

Un miglior tempo di giornata che lo candiderebbe al ruolo di favorito per la pole position, se solo non ci fosse una penalità già certa a pesare sulle sue spalle. Maxha comunque iniziato alla grande il fine settimana del GP del Belgio , e punta ad una nuova rimonta dopo quella di Budapest. Guarda anche GP Belgio GP Belgio, gli highlights delle prove ...ha solo parole di stima per Leclerc e la Ferrari, con cui ha un rapporto notevolmente ... Sonoche stiamo lottando contro un avversario rispettabile come la Ferrari. Se vincono loro ...L'olandese della Red Bull si è detto più che soddisfatto della RB18, macchina con la quale punta a rimontare domenica pur partendo dal fondo ...Al leader del mondiale è bastato solo un tentativo con le gomme soft per essere il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio: Max ha rifilato otto decimi a Leclerc, mentre tu ...