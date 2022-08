Sorteggio gironi Europa League 2022/2023 oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv del Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Protagoniste anche due formazioni italiane, la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho, entrambe in prima fascia insieme alle inglesi Arsenal e Manchester United. Appuntamento a Istanbul oggi, venerdì 26 agosto, alle ore 13. La diretta tv della cerimonia sarà affidata a Sky Sport, e sarà visibile anche in streaming su SkyGo, NowTv, Dazn e sulla piattaforma dell’UEFA. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il programma, con l’e latv deldella fase adell’. Protagoniste anche due formazioni italiane, la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho, entrambe in prima fascia insieme alle inglesi Arsenal e Manchester United. Appuntamento a Istanbul, venerdì 26 agosto, alle ore 13. Latv della cerimonia sarà affia Sky Sport, e sarà visibile anche insu SkyGo, NowTv, Dazn e sulla piattaforma dell’UEFA. SEGUI LASportFace.

