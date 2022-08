She-Hulk: rivelato il posto della serie nella timeline del MCU (Di venerdì 26 agosto 2022) Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law ha finalmente rivelato il posto della serie all'interno della timeline del MCU. She-Hulk: Attorney At Law, la nuova serie appartenente al mondo Marvel e in uscita settimanale su Disney+, sta guadagnando il favore generale della critica, portando in onda un prodotto differente rispetto ai precedenti e per ora funzionante. Quello che tutti si stavano chiedendo però è dove si collochi l'opera all'interno della timeline del MCU, e il secondo episodio ha finalmente svelato questo arcano. Nel secondo episodio abbiamo visto infatti il ritorno di Emil Blonsky, conosciuto anche come Abominio (Tim Rooth), il che ha aiutato a capire dove si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Il secondo episodio di She-: Attorney At Law ha finalmenteilall'internodel MCU. She-: Attorney At Law, la nuovaappartenente al mondo Marvel e in uscita settimanale su Disney+, sta guadagnando il favore generalecritica, portando in onda un prodotto differente rispetto ai precedenti e per ora funzionante. Quello che tutti si stavano chiedendo però è dove si collochi l'opera all'internodel MCU, e il secondo episodio ha finalmente svelato questo arcano. Nel secondo episodio abbiamo visto infatti il ritorno di Emil Blonsky, conosciuto anche come Abominio (Tim Rooth), il che ha aiutato a capire dove si ...

badtasteit : #SheHulk: #MarkRuffalo si esprime sul futuro di #Hulk - onlythesxwalls : mi devo recuperare i due episodi di she hulk, ho alte aspettative non so perché - lilniex : spoiler she hulk! - - - - - - - - - - - - - ma sta cosa che jessica parla con la terza parete secondo voi è importante per i futuri film? - Ilost_my_mind : Guardiamoci she hulk perché io sto inizio weekend devo iniziarlo calma.. - NerdPool_IT : She-#Hulk: Mark Ruffalo parla di un possibile 'World War #Hulk' - -