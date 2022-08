(Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo aver scritto una pagina di storia, ilsembra dover già rincorrere la salvezza. LaB, infatti, si sta rivelando più difficile del previsto e, per ora, ha regalato solo forti emozioni, ma nessun punto. Nelle prime due gare, la compagine del Trentino Alto Adige (unica nella sua regione ad approdare in cadetteria, mai nessuna inA) ha subito due sconfitte, una contro il Brescia e una contro il Venezia. Ben quattro gol subiti in totale ed una sola rete messa a segno, da parte di Odogwu, primo marcatore della storia dellainB., la difficile partenza inB Una promozione inaspettata e storica, ma che si è subito scontrata con la dura realtà della cadetteria. LaB è da sempre un campionato ...

11contro11 : Serie B: il #Sudtirol e la paura di non essere all'altezza #TorneiMinori #11contro11 - ViteAnto : RT @tifosipalermoit: sembra un campionato dove soffia il vento del sud anche se nel calcio moderno parlare di nord, centro o sud è poco cre… - tifosipalermoit : sembra un campionato dove soffia il vento del sud anche se nel calcio moderno parlare di nord, centro o sud è poco… - ILOVEPACALCIO : Il vento del sud in serie B, le proprietà estere e il Sudtirol controcorrente - Ilovepalermocalcio - persemprecalcio : Il #Sudtirol ha ufficializzato #Marconi dall'Alessandria. La squadra di Bolzano potrà avere a disposizione l'attacc… -

...00 Lens - Rennes CALCIO - EREDIVISIE 16:30 Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 18:45 Vitesse - RKC Waalwijk 20:00 Feyenoord - FC Emmen 21:00 sc Heerenveen - Fortuna Sittard CALCIO -B 20:45 ......00 Fernanda Contreras Gomez - Tamara Korpatsch 02:00 Linda Noskova - Anastasia Zakharova 02:00 Misaki Doi - Clara Burel 02:00 Viktoriya Tomova - Viktoria Kuzmova Visualizza US Open CALCIO -A ...Assente nel Monza per infortunio l’autore del primo e, finora, unico gol storico dei brianzoli in Serie A, Mota Carvalho. Dubbi sul modulo in casa Udinese con il tecnico Sottil che alla fine potrebbe ...Non sarà facile scegliere i migliori difensori su cui puntare per le nostre formazioni. Faraoni è ormai noto tra i migliori difensori al fantacalcio e i motivi sono chiari a tutti. Di Lorenzo è uno de ...