Serie A, probabili formazioni e dove vedere la giornata 3 (Di venerdì 26 agosto 2022) Scopriamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella giornata 3 di Serie A 2022-2023. Serie A 2022-2023: probabili formazioni e dove vedere le partite della giornata 3 Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nella giornata 3 di Serie A TIM 2022-2023. Serie A 2022-2023: probabili formazioni E dove vedere LE PARTITE DEL 26 E 27 AGOSTO Monza – Udinese: 26 agosto 2022 ore 18:30, diretta su DAZN MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 26 agosto 2022) Scopriamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nella3 diA 2022-2023.A 2022-2023:le partite della3 Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate nella3 diA TIM 2022-2023.A 2022-2023:LE PARTITE DEL 26 E 27 AGOSTO Monza – Udinese: 26 agosto 2022 ore 18:30, diretta su DAZN MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, ...

