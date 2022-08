Sequestra e minaccia compagna in casa, arrestato (Di venerdì 26 agosto 2022) Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri per aver Sequestrato e segregato in casa una donna con cui aveva una relazione sentimentale. L'indagato, Manuel Pando, 39 anni, cittadino peruviano, aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Un 39enne è statodai carabinieri per averto e segregato inuna donna con cui aveva una relazione sentimentale. L'indagato, Manuel Pando, 39 anni, cittadino peruviano, aveva ...

