Non si placano le tensioni tra Francia e Mali (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si placano le tensioni tra il Mali e la Francia. Bamako ha di recente accusato Parigi di aver violato il suo spazio aereo e di aver consegnato materiale militare a dei gruppi armati. In particolare, il ministro degli Esteri del Mali, Abdoulaye Diop, ha inviato una missiva al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenendo che lo spazio aereo di Bamako sarebbe stato violato 50 volte quest’anno, principalmente da velivoli e droni francesi. “Queste flagranti violazioni dello spazio aereo Maliano sono state utilizzate dalla Francia per raccogliere informazioni per i gruppi terroristici che operano nel Sahel e per consegnare loro armi e munizioni”, recita la lettera. Una versione, questa, tuttavia respinta da Parigi. “Ovviamente la Francia non ha ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Non siletra ile la. Bamako ha di recente accusato Parigi di aver violato il suo spazio aereo e di aver consegnato materiale militare a dei gruppi armati. In particolare, il ministro degli Esteri del, Abdoulaye Diop, ha inviato una missiva al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenendo che lo spazio aereo di Bamako sarebbe stato violato 50 volte quest’anno, principalmente da velivoli e droni francesi. “Queste flagranti violazioni dello spazio aereoano sono state utilizzate dallaper raccogliere informazioni per i gruppi terroristici che operano nel Sahel e per consegnare loro armi e munizioni”, recita la lettera. Una versione, questa, tuttavia respinta da Parigi. “Ovviamente lanon ha ...

Poldosincero : @QueenofSorrow75 Scusami, a parte che trovo fastidioso questo tuo compiacimento sulle polemiche che non si placano.… - NOprisonersEVER : @AlanElettronico Bruceremo copertoni e rifiuti plastici. Durano di più e fanno fumo stordente, così si placano gli… - Fiorentinanews : Non si placano gli #scontri tra i #tifosi della #Fiorentina e quelli del #Twente nemmeno al termine della gara - Ledbowski : @My7th2 non ricordi bene. ma era partita col piede sbagliato imo??. poi lui rispose molto educatamente e come spess… - STRANATTRATTORI : @fanpage Perché non mi piace che in mio nome si realizzi una società securitaria, giustizialista, dove l’unica solu… -