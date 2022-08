Milan, scatta l'ora di De Ketelaere: Pioli si è convinto, con il Bologna chance dal 1' (Di venerdì 26 agosto 2022) "Mi fido di lui, ha un grande potenziale. Può essere pronto e partire dall'inizio". Stefano Pioli ha dato l'ultimo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) "Mi fido di lui, ha un grande potenziale. Può essere pronto e partire dall'inizio". Stefanoha dato l'ultimo...

LeviAck8_ : @TheLastDuivel Bakayoko se fa ancora qualche presenza scatta l’obbligo a 20 milioni tipo, piuttosto la proprietà fa giocare il milan in 10 - Gianpierico1 : @ilrossonero94 Se sei informato sai che baka non può giocare più con il Milan per via della clausola...a un tot di… - mikelelomb : @ChicoBaila @fior_pa @Djnc78 @GiuseLatorraca2 Pero' poi ha avuto la fascia di capitano. E tutti (i tifosi) muti. N… - zazoomblog : “Scatta l’allarme”: Milan c’è già un grattacapo per Pioli dopo due giornate - #“Scatta #l’allarme”: #Milan - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, scatta l’ora di #DeKetelaere: contro il #Bologna sarà titolare #ACMilan #SempreMilan -