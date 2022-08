Meteo Roma del 26-08-2022 ore 06 | 10

(Di venerdì 26 agosto 2022)venerdì mattina Ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord sotto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sui rilievi più asciutto su coste pianura tra la terra e la notte fenomeni in arrivo anche sulle pianure specie al nord ovest al centro giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare comunque possibili acquazzoni o temporali pomeridiani specie sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile al sud tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremmo cieli sereni o poco nuvolosi temporali sparsi possibile al pomeriggio sui settori interni peninsulare della Sicilia Maggiori schiarite altrove entrata torno condizioni di tempo asciutto su tutti i settori temperature minime massime ...

Previsioni meteo per il 26/08/2022, Roma. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima 20°C, massima 33°C