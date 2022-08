LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: Verstappen domina sul giro secco in FP2, Leclerc a otto decimi (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leclerc CAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHE Verstappen PER CAMBIO DI MOTORE 17.39 Leclerc segnala via radio qualche goccia di pioggia sulla sua visiera. Condizioni sempre più insidiose per i piloti a venti minuti dalla fine della sessione. 17.38 Comincia in questo momento il long-run di Max Verstappen con gomme medie. A breve in pista anche la Ferrari di Leclerc. 17.36 Ricordiamo che i primi tre della classifica scontano penalità e partiranno nelle retrovie in gara. Molto significativo dunque il quarto posto di Stroll con l’Aston Martin davanti a Sainz, Hamilton, Alonso e Russell. 17.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:45.507 22 Charles Leclerc ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHEPER CAMBIO DI MOTORE 17.39segnala via radio qualche goccia di pioggia sulla sua visiera. Condizioni sempre più insidiose per i piloti a venti minuti dalla fine della sessione. 17.38 Comincia in questo momento il long-run di Maxcon gomme medie. A breve in pista anche la Ferrari di. 17.36 Ricordiamo che i primi tre della classifica scontano penalità e partiranno nelle retrovie in gara. Molto significativo dunque il quarto posto di Stroll con l’Aston Martin davanti a Sainz, Hamilton, Alonso e Russell. 17.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:45.507 22 Charles...

PabloAndPerez : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #BelgianGp???? Sta per iniziare la seconda sessione di prove libere in Belgio. @FUnoAT salta in sella alle rosse per… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? - levyashindu93 : RT @SkySportF1: ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? - SkySportF1 : ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? -