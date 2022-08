Leoluca Granata, tronista di uomini e donne, condannato per violenza sessuale. I genitori: «Rapporto fu consenziente» (Di venerdì 26 agosto 2022) ?tronista di uomini e donne condannato per violenza sessuale in Svizzera, ma i genitori di Leoluca Granata lanciano un appello: «Il Rapporto fu consenziente». Leoluca... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 agosto 2022) ?diperin Svizzera, ma idilanciano un appello: «Ilfu»....

repubblica : Violenza sessuale, ex tronista Leoluca Granata condannato a 5 anni in Svizzera - Gazzettino : Leoluca Granata, ex tronista condannato a 5 anni per violenza sessuale in Svizzera - luigisa27514204 : Violenza sessuale, ex tronista Leoluca Granata condannato a 5 anni in Svizzera - romi_andrio : RT @repubblica: Violenza sessuale, ex tronista Leoluca Granata condannato a 5 anni in Svizzera - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Violenza sessuale, ex tronista Leoluca Granata condannato a 5 anni in Svizzera -