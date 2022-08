Lazio | CdS | “Milinkovic Savic resta a Roma | stavolta nessun dubbio”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 26 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, laha messo davvero in chiaro le cose sul mercato ad oggi,o si muove da Formello. “Mlinkovic senza i soliti sospetti.. Lo ha garantito Lotito a Sarri e il conto alla rovescia è scattato. Per la certezza assoluta, i tifosi delladovranno aspettare la sera del primo settembre. Non erano state fissate date limite per valutare eventuali proposte, ma le incertezze si sono dissolte. «Non l’ho messo in vendita» ha ripetuto spesso Lotito. E non sono arrivate offerte che potessero farlo vacillare. Difficilmente succederà la prossima settimana. Il Manchester United, tanto per nominare il club di cui si temeva l’assalto, ha preso Casemiro per sostituire Pogba e gli altri club della Premier che potevano interessare a Sergej non sono entrati in ...