La squadra più odiata d’Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) In un altro universo il Barcellona è fallito. La squadra che dieci anni fa era riconosciuta come la migliore al mondo, quella di Messi, Xavi e Iniesta, quella di Guardiola, la squadra che aveva cambiato la forma del calcio per sempre, è fallito, schiacciato dai debiti, dalla cattiva gestione, dalle contingenze sfortunate. È fallito ed è dovuto ripartire dalle divisioni inferiori catalane nella stagione 2022/23. In questo stesso universo, invece, la stessa squadra è viva e vegeta, ma per sopravvivere ha pagato un prezzo esagerato, non solo economico ma anche di reputazione. Nel giro di un’estate il Barcellona si è trasformato nel. Certo, anche la sua versione splendente di dieci anni fa poteva risultare antipatica, come possono esserlo tutte le grandi squadre. Un anno fa, però, il Barcellona faceva soprattutto pena. Un anno fa il ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 26 agosto 2022) In un altro universo il Barcellona è fallito. Lache dieci anni fa era riconosciuta come la migliore al mondo, quella di Messi, Xavi e Iniesta, quella di Guardiola, lache aveva cambiato la forma del calcio per sempre, è fallito, schiacciato dai debiti, dalla cattiva gestione, dalle contingenze sfortunate. È fallito ed è dovuto ripartire dalle divisioni inferiori catalane nella stagione 2022/23. In questo stesso universo, invece, la stessaè viva e vegeta, ma per sopravvivere ha pagato un prezzo esagerato, non solo economico ma anche di reputazione. Nel giro di un’estate il Barcellona si è trasformato nel. Certo, anche la sua versione splendente di dieci anni fa poteva risultare antipatica, come possono esserlo tutte le grandi squadre. Un anno fa, però, il Barcellona faceva soprattutto pena. Un anno fa il ...

