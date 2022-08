Juve, Allegri: 'Milik ha numeri impressionanti e può giocare con Vlahovic. Bonucci out. Su Dybala...' (Di venerdì 26 agosto 2022) E' arrivato Arek Milik, c'è Leandro Paredes in arrivo. Ma domani è tempo di Juve-Roma, una sfida speciale per mille motivi,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) E' arrivato Arek, c'è Leandro Paredes in arrivo. Ma domani è tempo di-Roma, una sfida speciale per mille motivi,...

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - pisto_gol : #Allegri pensa che non aver subito neanche un gol in due partite sia una cosa positiva. Ma la sua #Juve non ha anco… - zazoomblog : Juve Allegri: 'Milik ha numeri impressionanti e può giocare con Vlahovic. Bonucci out. Su Dybala...' -… - CMercatoNews : I 'soliti' sospetti per la fascia sinistra della #Juve: #Allegri prova il colpo last minute ?? -