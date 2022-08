Incendi: fiamme lambiscono case a schiera nell'Oristanese (Di venerdì 26 agosto 2022) Un Incendio di interfaccia è scoppiato nell'Oristanese alla periferia nord di Sagama, in località Nuraghe Molineddu, avvicinandosi pericolosamente alle case. Alcuni muri esterni delle abitazioni a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno di interfaccia è scoppiatoalla periferia nord di Sagama, in località Nuraghe Molineddu, avvicinandosi pericolosamente alle. Alcuni muri esterni delle abitazioni a ...

infoitinterno : Usa, vasti incendi in California: i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme nella zona delle San Gabriel Mo… - WWFOasi : RT @WWFitalia: Report #WWF #incendi: anche il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi, con una superficie percorsa dalle fiamme ben 5 volte m… - EugenioBerto70 : Incendi: fiamme a ridosso dell'A1 nella zona di Orvieto - ANSACampania : Incendi: sotto controllo fiamme in area terme di Agnano - ANSACampania : Incendi: fiamme in area terme di Agnano, alta colonna di fumo -