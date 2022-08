Hateboer verso la cessione al Nottingham in attesa di Sosa

(Di venerdì 26 agosto 2022) Hansè pronto a salutare l’Atalanta dopo quasi 6 anni di nerazzurro. Si tratta con ilcon ottimismo Per una Bergamo c’è unpronto a fare le valigie dopo quasi 6 anni di Atalanta. Il ragazzo ha intenzione di cambiare aria, e visto il pressing nei confronti di Borna, tale operazione potrebbe essere concretizzata. Attualmente risulta che ilstia trattando gli ultimi dettagli con l’Atalanta per il trasferimento di. Cifre? Si parla di circa 8/9 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ecambiaghi : @Atalanta_BC Bellissimo tweet, però poi siete usciti. Potevate mettere, che so, “poi appoggia verso Hateboer, per i… - Luca_mr_10 : @sabatinoc85 @bintYusuf___ Patrick tira e verso la porta ma bastoni 'para' con la mano AUMENTANDO lo spazio occupat… - dripconmc : @ConteAlmaviva @fabriziochessa2 @GiuSette7 @ngigneGra @GiorgioCMascion @DocRiserva @Up_78erailmio @Cicciodicastri T… -

è partito bene nelle prime due sfide, su di lui ci sarebbe il Nottingham e se l'offerta ... Sul fronte difesa, più passa il tempo e più si vauna soluzione interna. Djimsiti ne avrà ...Certo, sarebbe necessaria un'uscita: si parla dial Nottingham, ma non risultano offerte ufficiali...Si parte, la 3a giornata di Serie A comincia oggi. Apre il turno Monza-Udinese alle 18.30, segue poi Lazio-Inter alle 20.45; domani seguiranno poi quattro gare e altrettante domenica, con due posticip ...Calciomercato Atalanta: non solo possibili cessioni verso la Premier con le richieste di Nottingham Forest e Tottenham per Malinovskyi e Hateboer, può anche arrivare Reguillon per la fascia sinistra e ...