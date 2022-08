F1, nuova power unit per Charles Leclerc: il monegasco partirà dal fondo della griglia a Spa (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo si era intuito e in questi ultimi minuti è arrivata una conferma. Come riportato da Roberto Chinchero di Motorsport.com, Charles Leclerc dovrà partire dal fondo della griglia di partenza del GP del Belgio, 14° round del Mondiale 2022 di F1. La Ferrari, infatti, ha confermato che sulla vettura del monegasco sarà montata una power unit completamente nuova, parliamo della quinta stagionale, al pari di una nuova trasmissione. La scelta non è assolutamente casuale dal momento che le caratteristiche della pista di Spa-Francorchamps offrono chance di sorpasso, contrariamente alla tappa successiva in terra olandese a Zandvoort. Questo sarà un modo per avere a disposizione un motore fresco e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo si era intuito e in questi ultimi minuti è arrivata una conferma. Come riportato da Roberto Chinchero di Motorsport.com,dovrà partire daldi partenza del GP del Belgio, 14° round del Mondiale 2022 di F1. La Ferrari, infatti, ha confermato che sulla vettura delsarà montata unacompletamente, parliamoquinta stagionale, al pari di unatrasmissione. La scelta non è assolutamente casuale dal momento che le caratteristichepista di Spa-Francorchamps offrono chance di sorpasso, contrariamente alla tappa successiva in terra olandese a Zandvoort. Questo sarà un modo per avere a disposizione un motore fresco e ...

