Elezioni, il match senza avversari di Giorgia Meloni: dal fronte opposto uno zoo di maldestri (Di venerdì 26 agosto 2022) Chi ha paura di Giorgia Meloni? Beh, francamente un po’ dovremmo averne, verso la prima donna in pole position per diventare primo ministro della Repubblica italiana che promette di sbaraccare l’intero apparato valoriale/simbolico costituzionale. Fascista? Il lessico, la postura e perfino il pregresso biografico sono da nostalgica. Ma se ne facciano una ragione i gigioneschi custodi della narrazione nata dalla Resistenza: nei suoi confronti ogni riferimento al Ventennio lascia il tempo che trova; almeno presso larga parte del corpo elettorale. E chi insiste a battere su questo tasto spreca tempo. Forse si potrebbe fare di meglio evidenziandone i punti deboli: new entry politica, lei che fu ministra nel quarto governo Berlusconi e dichiarò in Parlamento che Ruby Rubacuori era nipote di Mubarak? Voce al femminile, lei che strepita di “Modello Marche”, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Chi ha paura di? Beh, francamente un po’ dovremmo averne, verso la prima donna in pole position per diventare primo ministro della Repubblica italiana che promette di sbaraccare l’intero apparato valoriale/simbolico costituzionale. Fascista? Il lessico, la postura e perfino il pregresso biografico sono da nostalgica. Ma se ne facciano una ragione i gigioneschi custodi della narrazione nata dalla Resistenza: nei suoi confronti ogni riferimento al Ventennio lascia il tempo che trova; almeno presso larga parte del corpo elettorale. E chi insiste a battere su questo tasto spreca tempo. Forse si potrebbe fare di meglio evidenziandone i punti deboli: new entry politica, lei che fu ministra nel quarto governo Berlusconi e dichiarò in Parlamento che Ruby Rubacuori era nipote di Mubarak? Voce al femminile, lei che strepita di “Modello Marche”, la ...

FreeBlogRD : @CarloCalenda Time out nella campagna elettorale ???????????????????? te piacerebbe ?????? Le elezioni politiche sono una cosa s… - Nutizieri : Elezioni, match Casini-Sgarbi. Il critico d'arte: 'E' una statua, vinco io. Da ignoranti candidare i portici' | VID… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Hanno voluto essere candidati tutti in Lombardia i big della politica per le elezioni politiche del 25 settembre, con… - Gazzettadmilano : Hanno voluto essere candidati tutti in Lombardia i big della politica per le elezioni politiche del 25 settembre, c… - Gazzettadmilano : Elezioni, anche la Lombardia terra di big match, in campo quasi tutti i leader. -