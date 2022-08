Due ciclisti morti per un fulmine | uno è industriale Balocco

repubblica : Uno dei due ciclisti uccisi dal fulmine vicino a Sestriere e' Alberto Balocco, l'imprenditore dei dolci - bizcommunityit : L’industriale Alberto Balocco e un amico muoiono colpiti da un fulmine in Val Susa - infoitinterno : Due ciclisti morti per un fulmine sulle montagne nel Torinese - infoitinterno : Val Chisone: due ciclisti folgorati da un fulmine, li hanno trovati senza vita sulla strada dell'Assietta - infoitinterno : Pragelato: l'imprenditore Alberto Balocco è uno dei due ciclisti morti folgorati sulla strada dell'Assietta -

Un fulmine fatale. Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere e che conduce all'Assietta.sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre pedalavano lungo una strada sterrata con le loro mountain bike. È l'industriale Alberto Balocco , 53 anni, titolare e ...Secondo le prime indicazioni dei sanitari, il maltempo che imperversava sulla zona lascia supporre che la causa della morte deisia da attribuire a un fulmine. L'intervento dei soccorsi ...Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere, in provincia di Torino, dove intorno alle 14 di venerdì pomeriggio due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un… Leggi ...TORINO, 26 AGO - Due mountain biker sono stati trovati senza vita fra le montagne del Torinese: secondo il Soccorso alpino la causa più probabile del decesso è la caduta di un fulmine. I corpi erano n ...