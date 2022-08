(Di venerdì 26 agosto 2022) La foto diha lasciato il popolo del web senza parole: l’avete vista al? Guardate con attenzione che. Con la sua incredibile bellezza, la celebre cantante ha incantato. Impossibile resistere allo scatto in questione, avete visto come si è mostrata questa volta? La sua è considerata una delle voci più L'articolo, alfalachemusica.it.

_dolcenera__ : Sono uscita così presto sta sera che c'è ancora gente che smonta l'accampamento per ritirarsi dal mare -

CheMusica

... è prodotto da Massimo Bonelli (iCompany), con il sostegno del Comune di Polignano a, della ... Morgan, Orchestra di Piazza Vittorio, Francesco Gabbani, Francesca Michielin,e Gio Sada. ...... ma anche con l'aiuto di volontari di protezione civile, per lo straordinario salvataggio in, ...allietata dalla musica dei The South Project e a seguire il grande evento musicale con. ... Dolcenera, al mare fa girare la testa a tutti | Fisico scolpito