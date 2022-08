‘Dammi i soldi e non diffondo le tue foto hot’ | sempre più ragazzini cadono nella trappola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 agosto 2022) C’è chi usa i social per rimanere in contatto con amici lontani, chi pubblicae video della propria quotidianità. Chi lo fa per lavoro, ora che diventare influencer sembra una moda. E chi, invece, usa gli smartphone e internet per minacciare e far caderepiù, spesso tra i 15 e i 17 anni (se non addirittura più piccoli),del sextortion. Un’estorsione a tutti gli effetti, a sfondo sessuale. Al centro le richieste di, dietro il telefono persone pronte a tutto, mentre dalla parte dello smartphone giovani, che pur di non vedere le lorohot sui social sono disposti a sborsare ‘cifre’ da capogiro. Negli ultimi mesi, come fa sapere la Polizia Postale, sono già oltre un centinaio le segnalazioni, ma il fenomeno, purtroppo, sembra ...