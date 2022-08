Covid | lo studio conferma | ' Con gli antinfiammatori i ricoveri scendono del 90%'

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I nodi vengono al pettine, Speranza deve risponderne Scoprono che il Covid si p… - fattoquotidiano : Covid, lo studio: “Le nuove varianti potrebbero emergere non dai contagi, ma dall’evoluzione del virus nei malati c… - Isabell66806314 : RT @repubbilca: Caso Brufen: dopo il prestigioso studio del Lancet scoppia l'ira del Ministro. 'Ma che Lancet e Lancet, il governo che verr… - WSalvaterra : RT @rodolfocorrenti: Cari amici, e' palese e inquietante il silenzio totale di media e ambiente sanitario dopo la pubblicazione su Lancet d… - GessaMarta : RT @RHolzeisen: Invece il Ministero della „Non-Salute“ e le altre autorità responsabili hanno fatto giusto il contrario … e hanno ingannato… -

...revisione del Piano varato dall'Europa che dovrebbe fra ripartire il Paese dopo la batosta... Inil deputato di Fdi, Giovanni Donzelli scuote la testa. E in effetti anche Paolo Gentiloni , ...L'obiettivo è sia quello di aumentare le borse diofferte annualmente agli studenti del ...in quanto il Paese è ancora relativamente chiuso agli stranieri a causa delle restrizioni per il. ...POTENZA - "L’incendio scoppiato nell’U.O. della Cardiologia Medica dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, mette in risalto in maniera drammatica il problema de ...La cosa è assai curiosa. E se i concorrenti del Grande Fratello decidono di restarsene in casa e non votare come la prende il patron di Mediaset