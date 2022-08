Come si fa campagna elettorale su TikTok (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Carlo Calenda sbarca su Tik Tok, la piattaforma su cui si pubblicano brevi video, in genere piccole coreografie e consigli di bellezza o culinari, molto seguito dai giovanissimi. "Sbarchiamo su Tik Tok", dice il segretario di Azione nel suo primo post. Con una avvertenza e qualche regola d'ingaggio: "Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perché c'ho la pancia e sono brutto". Dunque, non resta che puntare su quello che è nelle corde del segretario di Azione: "Posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura, e userò questo canale in questo modo. E lo so che non è molto comune, ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, di mostre, di eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare a usare questo strumento in modo del tutto ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Carlo Calenda sbarca su Tik Tok, la piattaforma su cui si pubblicano brevi video, in genere piccole coreografie e consigli di bellezza o culinari, molto seguito dai giovanissimi. "Sbarchiamo su Tik Tok", dice il segretario di Azione nel suo primo post. Con una avvertenza e qualche regola d'ingaggio: "Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perché c'ho la pancia e sono brutto". Dunque, non resta che puntare su quello che è nelle corde del segretario di Azione: "Posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura, e userò questo canale in questo modo. E lo so che non è molto comune, ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, di mostre, di eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare a usare questo strumento in modo del tutto ...

CarloCalenda : Spero che ora anche il @Corriere allarghi il confronto del 12 settembre. Noi siamo pronti. @TgLa7 @Raiofficialnews… - AlessiaMorani : È comparsa questa scritta in un piazzale sul Monte Nerone (PU): “Alessia Morani Pd muori”. Denuncerò ovviamente l’a… - agorarai : Come si esce dalla crisi energetica? 'In campagna elettorale non stanno emergendo soluzioni'. @AlessiaLautone… - ninabecks1 : RT @NatMarmo: I primi giorni di campagna elettorale confermano: -la SX è alla frutta, Letta è inadeguato; -la DX è ripetitiva e pericolosa… - Bastiiddio : RT @radionowher: Ho sempre votato @pdnetwork ma visto come si è comportato con il Governo #Draghi e nella campagna elettorale, questa volta… -