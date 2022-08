Come applicare l’illuminante viso per un effetto radioso e scolpito (Di venerdì 26 agosto 2022) l’illuminante viso ha molteplici utilizzi e può essere sfruttato per valorizzare il proprio incarnato, evidenziare zone d’accento del nostro viso e scolpire il volto rendendo i lineamenti più definiti. Normalmente si consiglia di scegliere un prodotto non troppo vistoso e usare la tecnica del punto luce, ma vediamo insieme Come nello specifico e cosa usare per ottenere il miglior risultato. Punti luce naturali Il nostro viso, avendo per natura delle parti sporgenti Come naso, zigomi, mento, arcata sopraccigliare, possiede già delle zone più illuminate rispetto ad altre ma che non sempre saltano all’occhio, specialmente se si fa uso di fondotinta o si ha la pelle scura o olivastra. Con l’uso dell’illuminante possiamo facilmente riportare alla luce queste zone dandoci un ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 agosto 2022)ha molteplici utilizzi e può essere sfruttato per valorizzare il proprio incarnato, evidenziare zone d’accento del nostroe scolpire il volto rendendo i lineamenti più definiti. Normalmente si consiglia di scegliere un prodotto non troppo vistoso e usare la tecnica del punto luce, ma vediamo insiemenello specifico e cosa usare per ottenere il miglior risultato. Punti luce naturali Il nostro, avendo per natura delle parti sporgentinaso, zigomi, mento, arcata sopraccigliare, possiede già delle zone più illuminate rispetto ad altre ma che non sempre saltano all’occhio, specialmente se si fa uso di fondotinta o si ha la pelle scura o olivastra. Con l’uso delpossiamo facilmente riportare alla luce queste zone dandoci un ...

