CdS – Belotti alla Roma | ora c’è anche la data di arrivo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 10:13:35 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere:– Appuntamento a domenica. Di ritorno a Trigoria dopo la partita contro la Juventus, laabbraccerà Andrea. Serve ancora un po’ di pazienza per sistemare tutti i contratti, compreso quello che porterà FelixCremonese, ma non ci sono problemi. La parte negoziale è esaurita su entrambi i fronti. Guarda la gallery, Mourinho fa la lista: i nomi per la mediana, Mourinho e i compagniha già ricevuto le congratulazioni di Mourinho, sempre attento a convincere e ad accogliere i nuovi arrivati, e di tanti compagni che conosce, a cominciare dal capitano Pellegrini e da Dybala, che con lui ha vinto un ...