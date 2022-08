(Di venerdì 26 agosto 2022) È una storia allucinante quella di cui è stata protagonista unadi soli 3 anni. La piccola viene dichiarata morta, mail suoviene scoperto che è viva ed è mortaviene dichiarata morta La vicenda si è verificata qualche giorno fa, il 17 agosto scorso, a Villa de Ramos in Messico. Camila Roxana Martinez Mendoza non stava bene e ihanno iniziato a preoccuparsi. Laaveva mal di stomaco, nausea e febbre. La mamma l’ha prima portata dal pediatra e poi di corsa all’di San Luis Potosí, dove è stata ricoverata per un’apparente disidratazione. Non sembrava niente di grave la piccina è stata rimandata a casa con una prescrizione per del paracetamolo. Eppure le sue condizioni sono ...

CorriereCitta : Bimba si sveglia nella tomba durante il funerale, poi muore poco dopo in ospedale. I genitori: ‘Vogliamo giustizia’ - FonteUfficiale : Vista da 3 medici diversi nessuno è riuscito a salvarle la vita facendo aggravare di volta in volta le sue condizio… - Alessia_celo : RT @blaura1450: #prelemi la bellezza di questa bimba appena sveglia è indescrivibile..?????? - blaura1450 : #prelemi la bellezza di questa bimba appena sveglia è indescrivibile..?????? - majewsky2000 : @ntaccollaaa__ Ancora sveglia ?!?! BIMBA A NANNA VAI A LETTO -

Leggi anche >di 3 anni dichiarata morta per errore, sial suo funerale. Ma muore poco dopo La lite per l'affido dei bambini Pare che la coppia avrebbe avuto una brutta discussione sull'...3 anni sial suo funerale/ Portata in ospedale, è morta poco dopoUn avvocato ha ucciso la ex moglie davanti ai suoi figli. Anders Odegaard, 31 anni, del North Dakota avrebbe picchiato a morte l'ex moglie in Minnesota, davanti agli occhi dei ...Un accadimento choc quello verificatosi in Messico, dal momento che la piccola, di nome Camila Roxana Martinez Mendoza era stata dichiarata morta dai medici. Mohammed VI, re del Marocco ubriaco/ Vide ...