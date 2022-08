GiaPettinelli : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - Italian : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - iconanews : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - fisco24_info : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021: Unem, anche per il gasolio da autotrazione - News24_it : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 -

... leggermente più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 ( - 2,6% o 76.000 tonnellate in meno), ma anche rispetto ai valori di2019 ( - 1,1%, - 33.000 tonnellate). Più in dettaglio la...scorso i consumi di carburanti per autotrazione (+gasolio) , con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni die 2,1 ... Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - Ultima Ora A luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione ( benzina+gasolio) , con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di ...A luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione (benzina+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2,1 mil ...