Autostazione di Avellino | De Luca | “Finalmente sarà inaugurata dopo oltre trent’anni”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “30-35 anni,fra qualche giorno l’ad. La Regione ha completato i lavori in due anni, nonostante la pandemia”. Così il governatore della Campania, Vincenzo Denella canonica diretta del venerdì. “Grottaminarda,arriva quella di– spiega – Avremo la possibilità di far partire autobus che collegano il capoluogo irpino con tutta la Campania, con parte della Puglia e del Lazio. Avremo corse dirette per le stazioni ferroviarie di Napoli Centrale e Afragola e per Capodichino, per le Università di Salerno, Napoli e Benevento”. “È un edificio che occupa un’area di 22.000 metri quadri, ...