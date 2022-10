Andiamo a New York | 8 passaggi obbligatori nella “grande mela”

Leggi su thegametv

(Di venerdì 26 agosto 2022) “The city that never sleeps” è il miglior modo per descrivere questo capolavoro di metropoli. Fondata nel 1625 dagli olandesi col nome di Nuova Amsterdam, è diventata “New” nel 1898. Si affaccia sull’Oceano Atlantico ed è la città più popolosa degli USA con i suoi 8, 8 milioni di abitanti. Insieme a Londra è la città più importante per l’economia globale. Ho avuto la fortuna di visitarla, e vi assicuro che un solo viaggio non è sufficiente neanche per vedere la metà delle sue attrazioni. Proprio per questo selezionerò 8 posti imperdibili in cui valga la pena almeno passare, anche solo per scattare una fotografia. Rimarrete senza fiato. 1 – TIMES SQUARE ...