“Addio curriculum Grazie alla mia app troverete lavoro in 40 secondi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Intervista alla giovane startupper di Padova Laura Sposato: "L'intelligenza artificiale con un video sostituisce il vecchio A4 con titoli ed esperienze" Leggi su repubblica (Di venerdì 26 agosto 2022) Intervistagiovane startupper di Padova Laura Sposato: "L'intelligenza artificiale con un video sostituisce il vecchio A4 con titoli ed esperienze"

angiuoniluigi : RT @repubblica: “Addio curriculum Grazie alla mia app troverete lavoro in 40 secondi” - utini19 : @Alessan54335863 Leggi i curriculum dei parlamentari di tutti i partiti poi ti accorgerai che il M5S è il partito c… - GustavoSetti7 : RT @repubblica: “Addio curriculum Grazie alla mia app troverete lavoro in 40 secondi” - candres82 : RT @repubblica: “Addio curriculum Grazie alla mia app troverete lavoro in 40 secondi” - repubblica : “Addio curriculum Grazie alla mia app troverete lavoro in 40 secondi” -