A24 - A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione rimane all'Anas (Di venerdì 26 agosto 2022) commenta Il Consiglio di Stato ha confermato che Anas potrà continuare a gestire le autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25. Il tutto in attesa che il Tar del Lazio il 21 settembre si pronunci nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 agosto 2022) commenta Ildihato chepotrà continuare a gestire le autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25. Il tutto in attesa che il Tar del Lazio il 21 settembre si pronunci nel ...

fattoquotidiano : A24 e A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione resta ad Anas. “Strada dei Parchi non in grado di assicurare… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: A24 e A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione resta ad Anas. “Strada dei Parchi non in grado di assicurare ma… - MediasetTgcom24 : A24-A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione rimane all'Anas #A24 #A25 #Austostrade #ConsiglioDiStato #Anas - guiodic : A24 e A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione resta ad Anas. “Strada dei Parchi non in grado di assicurare… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: A24 e A25, il Consiglio di Stato conferma: la gestione resta ad Anas. “Strada dei Parchi non in grado di assicurare ma… -