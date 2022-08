Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI DI VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO LATINA. ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CIRCONE MOLTO SOSTENUTA SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICATA ANCHE LA FLACCA, AUTO IN FILA TRA GAETA E FORMIA IN QUETS’ULTIMA DIREZIONE. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA CIRCONE RIATTIVATA IN DIREZIONE NAPOLI TRA FALCIANO E VILLA LITERNO. TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I ...