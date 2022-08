Vergine (Di giovedì 25 agosto 2022) Ogni volta che devi prendere una decisione importante dovresti farti queste domande: 1) Quale opzione mostra più rispetto per te stessa? 2) Quale percorso ti fa più onore? 3) Quale scelta ti aiuta a realizzare gli obiettivi per cui sei venuta... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Ogni volta che devi prendere una decisione importante dovresti farti queste domande: 1) Quale opzione mostra più rispetto per te stessa? 2) Quale percorso ti fa più onore? 3) Quale scelta ti aiuta a realizzare gli obiettivi per cui sei venuta... Leggi

ItalianAirForce : Oggi le #FrecceTricolori hanno sorvolato la Basilica della Santa Casa di #Loreto in onore della Vergine Lauretana,… - UffiziGalleries : Un quadro nel quadro! Sant'Eligio dimostra la sua onestà al re Clodoveo di Francia dinanzi all'immagine della Vergi… - fabiano17487880 : @matteosalvinimi Per non dimrnticare per chi ora fa il vergine... - GDS_it : Nuova aggressione a un dipendente dell’Amat di Palermo. Ieri un controllore colpito al volto sulla linea 101 oggi l… - Matteleme : Presi due biglietti per i Coldplay. Sono solo, qualche twitterina che mi accompagna? Ovviamente fidatevi, voglio so… -