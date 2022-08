Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 18:10 (Di giovedì 25 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torniamo sulla crisi del prezzo e ormai fuori controllo livello record è stato toccato in queste ore €317 per assestarsi poi sui €310 un incremento del 7 % quando si guarda gli effetti sull’economia reale sulle attività di tutti i giorni si pensa immediatamente ai fornelli e riscaldamenti e a tutte le utenze che sono alimentate dal gas ma l’impatto più rilevante in Italia è quello che riguarda l’energia elettrica a rischio le famiglie oltre al Blocco dell’attività produttiva e poi prese che per lavorare sono costrette a fronteggiare i costi sempre più insostenibile Il problema è che incasserà ponte della generazione elettrica quindi l’aumento del costo di approvvigionamento di termina forti di percussioni sul mercato elettrico nell’aggiornamento delle tariffe di ottobre viste le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torniamo sulla crisi del prezzo e ormai fuori controllo livello record è stato toccato in queste ore €317 per assestarsi poi sui €310 un incremento del 7 % quando si guarda gli effetti sull’economia reale sulle attività di tutti i giorni si pensa immediatamente ai fornelli e riscaldamenti e a tutte le utenze che sono alimentate dal gas ma l’impatto più rilevante in Italia è quello che riguarda l’energia elettrica a rischio le famiglie oltre al Blocco dell’attività produttiva e poi prese che per lavorare sono costrette a fronteggiare i costi sempre più insostenibile Il problema è che incasserà ponte della generazione elettrica quindi l’aumento del costo di approvvigionamento di termina forti di percussioni sul mercato elettrico nell’aggiornamento delle tariffe di ottobre viste le ...

