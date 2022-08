Stipendio, aumento ad agosto arretrati ad ottobre: cifre e beneficiari (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo un lungo periodo di attesa ci potrebbero essere gli aumenti da agosto per alcuni lavoratori. Attesa proseguirà solo per gli arretrati. Andiamo a vedere gli importi e i beneficiari. Il tema degli stipendi è sempre più presente. La situazione, anche in questo caso, non è del tutto semplice. Ora, per i dipendenti pubblici è arrivata una lieta notizia. Ad agosto è arrivato l’aumento in busta paga. Un aumento tanto sognato dato che ci sono voluti 8 mesi per realizzarlo. Adobe StockLa politica ha cercato, maggiormente in questo periodo, di dare degli importanti aiuti. In questo caso, lo sgravio contributivo dello 0,8% è stato introdotto dalla legge di Bilancio di quest’anno. Lo sgravio, poi, è stato alzato al 2% tramite il decreto Aiuti. E, come rivelato dalla Noipa, ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo un lungo periodo di attesa ci potrebbero essere gli aumenti daper alcuni lavoratori. Attesa proseguirà solo per gli. Andiamo a vedere gli importi e i. Il tema degli stipendi è sempre più presente. La situazione, anche in questo caso, non è del tutto semplice. Ora, per i dipendenti pubblici è arrivata una lieta notizia. Adè arrivato l’in busta paga. Untanto sognato dato che ci sono voluti 8 mesi per realizzarlo. Adobe StockLa politica ha cercato, maggiormente in questo periodo, di dare degli importanti aiuti. In questo caso, lo sgravio contributivo dello 0,8% è stato introdotto dalla legge di Bilancio di quest’anno. Lo sgravio, poi, è stato alzato al 2% tramite il decreto Aiuti. E, come rivelato dalla Noipa, ...

