"Sono camorrista e fiero di esserlo". Così in un comizio del 2020 l'ex assessore di un comune sciolto per mafia. Oggi è candidato di Azione

Un altro candidato mette in imbarazzo il Terzo polo. Questa volta si tratta di Pasquale Del Prete, esponente di Azione Oggi in corsa per un posto alla Camera in Campania. Il Giornale infatti ha recuperato il contenuto di un suo comizio del 2020, durante le comunali a Frattamaggiore in provincia di Napoli, in cui sul palco si diceva "fiero di essere camorrista". E qualche ora dopo la pubblicazione del pezzo, il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha diffuso sui social il video di quell'evento elettorale, organizzato in una terra, quella del Napoletano, che da sempre combatte con la presenza della camorra. Poco più di 45 secondi in cui Del Prete cita Vincenzo Del Prete, che fu sindaco di Frattamaggiore dal 1999 al 2002, fino a quando la Prefettura non ...

