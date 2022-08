Sivasspor vs Malmo – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Sivasspor e Malmo si affrontano giovedì 25 agosto allo Yeni 4 Eylul Stadyumu per il secondo turno di qualificazione ai playoff di Europa League. La squadra turca cercherà di ottenere la sua prima vittoria stagionale e di organizzare una rimonta memorabile dopo la sconfitta dell’andata della settimana scorsa. Il calcio di inizio di Sivasspor vs Malmo è previsto alle 19 Anteprima della partita Sivasspor vs Malmo: a che punto sono le due squadre Sivasspor Il Sivasspor non è riuscito ad ingranare in questa nuova campagna e ha sprecato il vantaggio alla fine del tempo supplementare prima di accontentarsi di un pareggio per 1-1 con l’Alanyaspor quando le squadre si sono incontrate nella Super Lig turca lo scorso fine settimana. Nonostante siano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022)si affrontano giovedì 25 agosto allo Yeni 4 Eylul Stadyumu per il secondo turno di qualificazione ai playoff di Europa League. La squadra turca cercherà di ottenere la sua prima vittoria stagionale e di organizzare una rimonta memorabile dopo la sconfitta dell’andata della settimana scorsa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlnon è riuscito ad ingranare in questa nuova campagna e ha sprecato il vantaggio alla fine del tempo supplementare prima di accontentarsi di un pareggio per 1-1 con l’Alanyaspor quando le squadre si sono incontrate nella Super Lig turca lo scorso fine settimana. Nonostante siano ...

