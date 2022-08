Simone Sperduti | morto in scooter investito da un poliziotto | aveva 19 anni e sognava di fare il vigile del fuoco

infoitinterno : Simone Sperduti, morto in scooter investito da un poliziotto - TuttoSuRoma : Incidente mortale a #Roma, perde la vita a 19 anni Simone Sperduti: stava andando al lavoro - zazoomblog : Incidente mortale a Roma perde la vita a 19 anni Simone Sperduti: stava andando al lavoro - #Incidente #mortale… - CorriereCitta : Incidente mortale a Roma, perde la vita a 19 anni Simone Sperduti: stava andando al lavoro -

, venti anni da compiere a dicembre, era in attesa di conoscere i risultati dei test e si era messo a lavorare: faceva il magazziniere e proprio mentre stava andando al lavoro, ieri ...Un impatto violento che non gli ha dato scampo. Così è morto, 20 anni, deceduto questa mattina, intorno alle 4, in un drammatico incidente automobilistico a Roma . Il fatto è avvenuto in via Prenestina, all'altezza dello svincolo del Grande ...L’automobilista è stato portato in ospedale per i test tossicologici e alcolemici. Il giovane, verso le 4 di questa mattina, si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo la via Prenestina ...Da grande voleva fare il vigile del fuoco proprio come il suo papà e da bimbo si divertiva a indossare il casco dei pompieri. Ecco perché si era messo a studiare e aveva partecipato ...