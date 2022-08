Scomparse a 12 e 13 anni, preoccupazione per Elisa e Maria. Ricerche da Civitavecchia a Roma (Di giovedì 25 agosto 2022) Un nuovo giorno, ma ancora nessuna notizia di Elisa Comparone e Maria Radu, le due ragazzine di 12 e 13 anni che da ieri mattina hanno fatto perdere le loro tracce. La preoccupazione cresce e la mamma di Elisa, sui social, continua a postare foto e appelli, con la speranza di poter riabbracciare presto la sua bambina. Elisa e Maria sparite da Civitavecchia Le due ragazzine, amiche inseparabili, si sono allontanate ieri mattina da Civitavecchia. E pare abbiano preso un treno con destinazione Roma. I genitori, preoccupati, non vedendole rientrare hanno sporto denuncia e ora, da una prima ricostruzione attraverso le celle telefoniche, pare che le due si siano spostate verso la Capitale. E pare siano in compagnia di due ragazzini. Una delle due amiche, infatti, sui social ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Un nuovo giorno, ma ancora nessuna notizia diComparone eRadu, le due ragazzine di 12 e 13che da ieri mattina hanno fatto perdere le loro tracce. Lacresce e la mamma di, sui social, continua a postare foto e appelli, con la speranza di poter riabbracciare presto la sua bambina.sparite da Civitavecchia Le due ragazzine, amiche inseparabili, si sono allontanate ieri mattina da Civitavecchia. E pare abbiano preso un treno con destinazione Roma. I genitori, preoccupati, non vedendole rientrare hanno sporto denuncia e ora, da una prima ricostruzione attraverso le celle telefoniche, pare che le due si siano spostate verso la Capitale. E pare siano in compagnia di due ragazzini. Una delle due amiche, infatti, sui social ...

CorriereCitta : Scomparse a 12 e 13 anni, preoccupazione per Elisa e Maria. Ricerche da Civitavecchia a Roma - lacittanews : Scomparse due ragazzine da Civitavecchia. Sono Elisa Comparone, di 12 anni è alta 1,60 con capelli neri occhi verdi… - N3onDemon7 : @Fufurbizio @marifcinter La differenza è che la premier si è consolidata come Super Lega Esclusiva, in Italia per d… - Emilystellaemi2 : RT @wylmadisalvo: @letiziarocchi2 Sto leggendo il libro,mi piace tantissimo,racconti che ascoltavo dai miei suoceri e mi fanno rivivere que… - letiziarocchi2 : RT @wylmadisalvo: @letiziarocchi2 Sto leggendo il libro,mi piace tantissimo,racconti che ascoltavo dai miei suoceri e mi fanno rivivere que… -