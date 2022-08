“QI troppo alto, non può gareggiare”. L’incredibile esclusione di un atleta paralimpico (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – QI (Quoziente Intellettivo) troppo alto per gareggiare. Quindi, escluso dagli europei paralimpici. La storia incredibile di Luca, riportata su Open, è quanto di più strambo – per non dire altro – si possa apprendere dal mondo sportivo. QI troppo alto, non può gareggiare Il regolamento ha validità internazionale. E dice, sostanzialmente, che possono partecipare a gare fuori dal territorio nazionale solo gli atleti paralimpici con un QI non più alto di 75. Insomma, se non sei troppo intelligente puoi, altrimenti “ti attacchi”, come si dice in gergo. E “si attacca” Luca Venturelli, 18 anni, riminese, affetto da un disturbo autistico ed emergente atleta paralimpico. Qualificatosi agli Europei dello scorso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – QI (Quoziente Intellettivo)per. Quindi, escluso dagli europei paralimpici. La storia incredibile di Luca, riportata su Open, è quanto di più strambo – per non dire altro – si possa apprendere dal mondo sportivo. QI, non puòIl regolamento ha validità internazionale. E dice, sostanzialmente, che possono partecipare a gare fuori dal territorio nazionale solo gli atleti paralimpici con un QI non piùdi 75. Insomma, se non seiintelligente puoi, altrimenti “ti attacchi”, come si dice in gergo. E “si attacca” Luca Venturelli, 18 anni, riminese, affetto da un disturbo autistico ed emergente. Qualificatosi agli Europei dello scorso ...

