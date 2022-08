Orvieto | ritrovate 300 maioliche del XII e XVI secolo eccezionalmente conservate

globalistIT : -

Nel sito archeologico del Campo della Fiera, ad, sono stateoltre 300 maioliche. Completamente integre, le maioliche sono state "pescate" da un pozzo profondo dieci metri. Il pozzo fungeva da riserva idrica del convento medievale ...Rinvenute a300 maioliche integre in un pozzo profondo dieci metri durante la campagna di scavi archeologici al Campo della Fiera. Le brocche,in perfetto stato di conservazione, erano ...In un pozzo adiacente un convento medievale nel territorio di Orvieto, sono state recuperate più di 300 maioliche integre. La scoperta è avvenuta grazie al lavoro della professoressa Simonetta Stoppon ...Sono rimaste nascoste per secoli in un pozzo profondo ma grazie al lavoro degli studiosi della campagna di scavi archeologici al Campo della Fiera di Orvieto nelle Marche sono finalmente tornate alla ...