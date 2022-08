Orietta Berti curiosità: a quanto ammonta il patrimonio della cantante? (Di giovedì 25 agosto 2022) Orietta Berti è una delle cantanti italiane più iconiche di sempre. Ha alle spalle una lunghissima carriera costellata di grandi successi. Negli ultimi anni Orietta Berti è tornata in auge come protagonista al Festival di Sanremo ma anche dominando le classifiche musicali con la hit “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro, che inoltre è valsa il disco di platino. In televisione Orietta Berti è stata poi anche conosciuta per aver ricoperto la carica di giudice di The voice of Italy Senior, e per le sue numerose ospitate al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Di recente ha ricevuto una onorificenza di Stato dalle mani del Prefetto di Reggio Emilia. La signora è stata infatti insignita del grado di commendatore dell’Ordine al Merito ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 agosto 2022)è una delle cantanti italiane più iconiche di sempre. Ha alle spalle una lunghissima carriera costellata di grandi successi. Negli ultimi anniè tornata in auge come protagonista al Festival di Sanremo ma anche dominando le classifiche musicali con la hit “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro, che inoltre è valsa il disco di platino. In televisioneè stata poi anche conosciuta per aver ricoperto la carica di giudice di The voice of Italy Senior, e per le sue numerose ospitate al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Di recente ha ricevuto una onorificenza di Stato dalle mani del Prefetto di Reggio Emilia. La signora è stata infatti insignita del grado di commendatore dell’Ordine al Merito ...

FiruExperience : @xenomythos @andreahafame La cantò anche Orietta Berti in italiano - martadicecose : Raga ma ricordate che durante questa edizione del GF quando accadeva qualche ingiustizia che temevamo non venisse t… - __pemberton : RT @lorelectrarex: ca passat orietta berti - lorelectrarex : ca passat orietta berti - swtrxner : rita: nun putev ricr rita: labbra rosse ciliegina rita: no rita: labbra rosse fragolina rita: no rita: labbra rosse… -