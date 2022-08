“O noi oppure...”. Letta prova a limitare i danni: è già certo della sconfitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Il tentativo, banale e ripetitivo, di polarizzare il voto. Di creare uno scontro epico. Per la libertà e contro il pericolo fascista. Enrico Letta, da questa campagna elettorale, sta ricevendo solo sberleffi, polemiche e tante porte in faccia. Stamani, intervistato da Radio Capital, il segretario dem torna su uno dei suoi cavalli di battaglia. "Questo voto è o di qua o di là, o si vota per una destra con Salvini e Meloni oppure, l'unica alternativa che può competere siamo noi, il centrosinistra. La legge elettorale ha una parte maggioritaria, in cui in un terzo circa dei collegi vince solo uno, il primo: i piccoli partiti non hanno la capacità di eleggere nessuno e la competizione è solo tra i grandi partiti. A me non piace questa legge elettorale, abbiamo provato a cambiarla, ma questa è". La strategia dell'esponente pisano ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il tentativo, banale e ripetitivo, di polarizzare il voto. Di creare uno scontro epico. Per la libertà e contro il pericolo fascista. Enrico, da questa campagna elettorale, sta ricevendo solo sberleffi, polemiche e tante porte in faccia. Stamani, intervistato da Radio Capital, il segretario dem torna su uno dei suoi cavalli di battaglia. "Questo voto è o di qua o di là, o si vota per una destra con Salvini e Meloni, l'unica alternativa che può competere siamo noi, il centrosinistra. La legge elettorale ha una parte maggioritaria, in cui in un terzo circa dei collegi vince solo uno, il primo: i piccoli partiti non hanno la capacità di eleggere nessuno e la competizione è solo tra i grandi partiti. A me non piace questa legge elettorale, abbiamoto a cambiarla, ma questa è". La strategia dell'esponente pisano ...

