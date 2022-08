Milan, Adriano Ancona: “Supererà il girone. Inizio da 6,5” | ESCLUSIVA (Di giovedì 25 agosto 2022) Abbiamo sentito in ESCLUSIVA Adriano Ancona, noto giornalista, sui temi del Milan tra campionato e mercato. Ecco tutte le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Abbiamo sentito in, noto giornalista, sui temi deltra campionato e mercato. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

PianetaMilan : .@acmilan, Adriano Ancona: 'Supererà il #girone. Inizio da 6,5' | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan - gizzo97 : @FrankPuppeteer Però Borriello fu preso l'ultimo giorno di mercato perchè il Milan prese Ibra e Robinho gli ultimi… - dino_andreani : Adriano Galliani ha guidato il Milan per anni. Da quando se ne è andato non ha detto una parola fuori posto sulle n… - Footbol030 : RT @PierangeloFlor1: In 18 anni di vita ho augurato del male solo a due persone: Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, però da oggi mi tocc… - MaStep92__ : RT @PierangeloFlor1: In 18 anni di vita ho augurato del male solo a due persone: Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, però da oggi mi tocc… -