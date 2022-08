Matteo Salvini | “strapazzami di coccole” | le foto con Francesca Verdini sul settimanale Chi E sullo stesso numero c’è anche Calenda ‘in posa’

(Di giovedì 25 agosto 2022) “di“. Questo il titolo delChi, il giornale diretto da Signorini mostra le immagini della vacanza lampo di. Paparazzati,se non sembrano particolarmente sorpresi dalla presenza di chigrafa, a Poltu Quatu (Sassari). Scatti in cui il leader della Lega e la fidanzata sono avvinghiati in piscina tra bagni e carezze. La comunicazione politica in campagna elettorale passadai settimanali rosa? In questo caso(più giovane di diciannove anni) mostra un fisico mozzafiato e una capigliatura inedita e selvaggia. Dicevamoin libertà. Lei immobilizza il fidanzato tenendolo con le gambe dentro la ...

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A differenza di PD e 5Stelle io mai nella vita governerò un Paese che consenta di coltivare o dis… - LegaSalvini : ?? STANGATA LIBRI SULLE FAMIGLIE. UN CONTO DA 600 EURO Matteo #Salvini: “Estendere alle medie e alle superiori la g… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: «Per l’accesso a Medicina si copi il 'Sistema francese' dove tutti accedono al primo anno, nessun… - gatta_pantera : RT @Noiconsalvini: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 25 AGOSTO | ore 21:25 | 'Dritto e Rovescio' | Hasht… - ChiaMaSi : RT @marioadinolfi: Oggi a Radio 24 Matteo Salvini ha ribadito: “Non toccheremo mai la legge 194, sull’aborto l’ultima parola spetta alla do… -

Il Tempo

Sono questi i principi cardine delle m isure introdotte dal governo di Viktor Orbán in Ungheria negli ultimi anni e cheha indicato come un modello. "Non c'è alcun dubbio - ha spiegato ...'Siamo in emergenza nazionale. Grazie a, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora'. Lo ... La lettera di Matteo Salvini: “Decreti sicurezza nei primi 100 giorni. A sinistra preoccupanti silenzi” (Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2022 'Calenda ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno ...Molte unioni locali, ad esempio quella di Firenze, hanno criticato sia il metodo – candidarsi senza dare preventivamente le dimissioni – sia il merito, descrivendo come una macchia la scelta del ...