Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Servirà partita attenta contro avversario forte” (Di giovedì 25 agosto 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’Inter sarà impegnata nella terza giornata della Serie A 2022/2023 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Alla terza giornata il primo big match, che partita sarà? “Sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadra forte che quest’anno si è migliorata nell’organico, ha mantenuto tutti i più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di carattere. Toveremo una squadra preparata, uno stadio importante con tanta gente, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Simoneinalla vigilia di, match della terza giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella terza giornata della Serie A 2022/2023ladi Maurizio Sarri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Alla terza giornata il primo big match, chesarà? “Sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadrache quest’anno si è migliorata nell’organico, ha mantenuto tutti i più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di carattere. Toveremo una squadra preparata, uno stadio importante con tanta gente, ...

