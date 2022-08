l sondaggi danno un vantaggio incolmabile al centrodestra

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 agosto 2022) Nessuna sorpresa, per il momento. Il partito di Giorgia Meloni guida ancora i, stando alla supermedia di YouTrend per l'Agenzia Giornalistica Italia basata su rilevazioni effettuate tra il 10 e il 24 agosto. Fratelli d'Italia è infatti al 24,3 per cento (+0,3 rispetto all'utlima rilevazione dell'11 agosto). Segue, a poca distanza il Partito democratico con il 22,7 per cento (-0,5). Il Movimento 5 stelle cresce di mezzo punto salendo al 10,9 per cento, mentre il Terzo Polo composto da Italia Viva e Azione raggiunge il 5,9 per cento, crescendo di +1,1. All'interno delle principali coalizioni, nella Lega viene data al 13,4 per cento, Forza Italia all'8,4 (-0,2) e Nci-Udc al 2,2 (+0,4), mentre nel centro-sinistra +Europa è al 2,3 per cento (-0,3) e Verdi/Sinistra al 3,4 (-0,2). Il partito guidato dal ministro degli Esteri Di Maio ...