Il Paradiso delle signore torna con le repliche della sesta stagione | ecco da quando

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 25 agosto 2022) Con l'arrivo di settembre arriverà la programmazione autunnale in casa Rai con diversi programmi che quest'anno inizieranno un po' prima a causaelezioni politiche. Tra le tante trasmissioni che vedremo ci sarà anche la daily soap di successo Il, la cui settimasi sta girando già dalla fine di maggio. La nuovaserie ambientata in un grande magazzino di Milano prenderà il via il 12 settembre 2022, ma prima di mandare in onda i nuovi episodi, la Rai ha deciso di trasmettere ledell'ultima settimana. Il: dal 5 settembre al via le ...